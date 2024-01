Diverse strade al buio. Da capire le cause del guasto

Torna la luce a Brancaccio, anzi no. Il quartiere della II Circoscrizione è ripiombato nel buio. Nella zona in questione infatti, era stato da poco inaugurato un nuovo impianto led ad alto risparmio energetico. Lavori che rientrano nel più generale indirizzo di ammodernamento delle strutture relative all’illuminazione pubblica in città e che hanno coinvolto diversi quartieri del capoluogo siciliano, come ad esempio Mondello, Zen e Tommaso Natale. Ma, a qualche giorno di distanza, qualcosa sembra essere già andato storto.

Guasto al nuovo impianto luce di Brancaccio

I nuovi pali installati a Brancaccio erano stati accessi il 13 gennaio, riattivando i punti luce in una zona che ha vissuto una serie di disagi negli ultimi anni. Ma purtroppo, soltanto a pochi giorni di distanza dall’inaugurazione, si è verificato un guasto le cui cause sono ancora da chiarire. Coinvolte dal problema diverse strade. Fra queste via San Ciro, via Fichidindia e via Russo. “Da due giorni diverse strade sono tornate al buio – ha sottolineato il consigliere della II Circoscrizione Giacomo Viscuso -. Ciò dopo l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led. Ho avuto modo di interloquire con gli uffici di AMG, i quali mi comunicano di non avere ancora il contratto di manutenzione dell’impianto e che quindi l’intervento di riparazione sarà a carico dell’azienda installatrice, chiamando e invitando la stessa ad un celere intervento di ripristino”. Non si esclude però che il guasto possa avere una diversa origine. Le cause saranno verificate ufficialmente nelle prossime ore, ma al momento non si esclude un possibile furto dei cavi di rame che alimentano l’impianto. Fatto peraltro avvenuto già in un’altra occasione, ovvero a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo impianto a Tommaso Natale.