Avrebbero violentato a turno una giovane palermitana portata in una zona appartata nel centro di Palermo. La violenza sarebbe avvenuta lo scorso 7 luglio. A distanza di un mese e mezzo e a seguito di una serie di verifiche e di indagini adesso i militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Palermo Piazza Verdi, hanno eseguito un’ordinanza restrittiva della libertà in carcere emessa dal gip di Palermo e dal gip del tribunale per i minorenni nei confronti di 3 giovani e di un minorenne.

Nei giorni scorsi altri tre arresti

Nei giorni scorsi erano stati arrestati altri 3 presunti complici che avrebbero partecipato alla violenza. Sono dunque ben sette ad essere, adesso, accusati di violenza sessuale di gruppo.

La denuncia della giovane e le indagini

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima che ha raccontato ai militari la storia dell’orrore c on i dettagli dell’aggressione subita. Secondo quanto si apprende i sette presunti violentatori l’avrebbero portata nella zona del Foro Italico e lì alcuni di loro avrebbero abusato di lei.

Un incubo dopo la serata nella zona della movida

I carabinieri, dopo indagini e verifiche, ritengono di essere riusciti a identificare il branco non solo grazie al racconto della vittima ma anche utilizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona acquisite e verificate riscontrandole con gli orari della vicenda raccontata dalla vittima.

Chi è la vittima

La vittima dello stupro di gruppo è una ragazza di 19 anni. Insieme ad alcuni amici coetanei aveva trascorso la serata alla Vucciria, uno dei luoghi più affollati e frequentati della movida palermitana. Il gruppo di amici aveva bevuto e anche tanto. Nel corso della notte la giovane è stata portata nella zona del Foro Italico. Qui a turno alcuni dei sette coetanei con cui ha trascorso la serata l’avrebbero violentata. La giovane ha avuto la forza di raccontare quanto successo lo scorso 7 luglio. Un racconto drammatico che ha permesso ai militari di ricostruire quanto successo e i giovani che hanno violentato la ragazza.

