La letteratura torna a farsi esperienza viva e comunitaria nel cuore della Sicilia, grazie all’Associazione Pro Loco San Teodoro, nell’ambito delle apprezzate iniziative culturali del caffè letterario Gesualdo Bufalino, ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la terza edizione della Summer School di scrittura creativa “Sotto il bosco di latte”. Un appuntamento ormai consolidato che quest’anno espande i propri orizzonti, unendo idealmente il fascino naturalistico dei monti Nebrodi all’energia vibrante del territorio di Bronte, la cittadina situata ai piedi del vulcano Etna. L’evento si svilupperà nell’arco di sei giornate intense, dal 14 al 19 luglio 2026.

A fare da cornice esclusiva a questo viaggio letterario saranno i locali e l’ampio parco dell’agriturismo “Musa” a Bronte, una struttura interamente riservata ai partecipanti per garantire il massimo del raccoglimento e della concentrazione. Il percorso è specificamente pensato per un gruppo selezionato di massimo 20 giovani talenti, di età compresa tra i 17 e i 35 anni, desiderosi di approfondire le tecniche della narrazione e della poesia attraverso un’esperienza immersiva. Non si tratterà semplicemente di seguire delle lezioni, ma di vivere una vera e propria convivenza e condivisione quotidiana con figure di spicco del panorama letterario italiano. La direzione artistica è affidata alla giornalista Rai e scrittrice Lidia Tilotta, che coordinerà le attività avvalendosi della costante presenza del noto scrittore Luigi La Rosa per tutta la durata del corso.

Il programma didattico alternerà sapientemente lezioni teoriche in aula a laboratori pratici e creativi all’aperto, sfruttando la bellezza di luoghi altamente simbolici come il Lago Maullazzo, il Bosco dell’Acerone e il Piano dei grilli. Spazio anche alla lirica con un focus interamente dedicato al linguaggio della poesia, guidato dalla scrittrice e poetessa Erica Donzella. L’obiettivo profondo del progetto è dimostrare come la giusta predisposizione psicologica, favorita dall’isolamento meditativo nella natura e dall’entusiasmo dello scambio umano, sia fondamentale nel processo di creazione artistica.

Questo legame con il territorio si rifletterà anche a tavola, grazie a un “Percorso del gusto” ideato per far scoprire ai ragazzi i sapori tipici locali durante i pasti comunitari, a cui seguiranno serate di svago con musica, giochi letterari e presentazioni di libri. La quota di partecipazione è fissata a 320,00 euro e include l’intero pacchetto di servizi: didattica, vitto, alloggio presso l’agriturismo, materiale e spostamenti per le escursioni. Per gli aspiranti scrittori il tempo stringe: le richieste di adesione, da inviare tramite e-mail alla Pro Loco, saranno accolte in ordine di arrivo entro e non oltre il 5 luglio 2026. Al termine dell’esperienza, ogni allievo lascerà il segno del proprio vissuto componendo un testo in prosa o in versi, frutto di sei giorni in cui la vita e la letteratura si saranno fuse in un unico racconto.