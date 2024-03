E’ stato chiesto l’intervento dei canadair per spegnere le fiamme che dalla scorsa notte sono divampate sopra Castellammare del Golfo. Al momento però i mezzi arei per il forte vento non possono operare. Per tutta la notte hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile a protezione delle case nella zona del Monte Inici.









A dare supporto ai pompieri del comando provinciale di Trapani sono arrivate anche squadre da Palermo. L’incendio è stato alimentato dal forte vento che da ieri spazza la zona del trapanese. Ancora sono attivi più fronti di incendi le squadre sono a protezione delle abitazioni e della statale 187. Il fuoco è stato appiccato nei pressi della chiesetta della Madonna di Fatima. Ha minacciato le abitazione, un hotel.