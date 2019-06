Un uomo è morto questo pomeriggio a Monreale. E’ stato trovato dopo che i familiari avevano lanciato l’allarme.

L’uomo di 81 anni non era rientrato a casa. Lo hanno trovato senza vita in contrada Vicinale Manca Miccini in territorio di Monreale.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e i carabinieri.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

Sta intervenendo il medico legale per accertare le cause della morte.