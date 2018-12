Brutta tegola per Stellone: il capitano dei rosanero Nestorovski salterà almeno le prossime tre sfide contro Spezia, Ascoli e Cittadella. Per il macedone c’è una lesione di secondo grado al gemello mediale. Un infortunio non da sottovalutare considerando che si tratta di un muscolo del polpaccio.

PALERMO OCCHIO AL PRIMO POSTO: UN EX VUOLE “RUBARLO”

Nestorovski finora, per mille ragioni, è stato uno dei pochi insostituibili del tecnico romano. La coperta ora diventa un po’ corta: solo Moreo e Puscas nella rosa possono ricoprire il ruolo di prima punta. Il macedone oltre a garantire leadership è stato spesso decisivo in zona gol.

“Il calciatore Ilija Nestorovski è stato sottoposto nella giornata di sabato a risonanza magnetica per valutazione del risentimento clinico al polpaccio sinistro. L’esame strumentale ha evidenziato una lesione di secondo grado del gemello mediale su giunzione miotendinea. L’attaccante ha iniziato i trattamenti fisioterapici del caso già nella giornata di sabato”.