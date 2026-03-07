E’ una donna di 58 anni l’incubo dei residenti di un ampio tratto del centro cittadino che danneggiava le auto. A lei sono risaliti i poliziotti del commissariato di “Libertà”.

E’ ritenuta la responsabile di una serie di danneggiamenti su autovetture in sosta sulla pubblica via.

La donna si accaniva sulle auto in sosta bucandone o tagliandone gli pneumatici. I poliziotti della sezione investigativa, grazie alle denunce dei residenti, sono così riusciti a risalire all’identità della donna che, una volta rintracciata, è stata trovata in possesso di uno scalpello appuntito e una tronchese, attrezzi presumibilmente utilizzati per i danneggiamenti e per cui è stata indagata in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli.

Dai controlli è emerso che risultata in atto sottoposta all’avviso orale del questore di Palermo.