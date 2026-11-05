LA STRETTA DEL GOVERNATORE

Una vera e propria stretta sui bilanci che rischia di accelerare i tanto discussi avvicendamenti ai vertici delle Asp e delle aziende ospedaliere dell’Isola. Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha firmato una direttiva shock indirizzata all’assessore alla Salute e al dirigente del dipartimento Pianificazione strategica: chi non rispetta gli obiettivi di bilancio va a casa.

La mossa del presidente arriva in un momento politico delicatissimo, segnato dalle indiscrezioni su una possibile imminente rotazione dei direttori generali, con lo spettro (o l’opportunità, a seconda dei punti di vista politici) di nuove nomine “suggerite” direttamente da Roma.

Il buco da 650 milioni e il piano di rientro

Alla base del provvedimento ci sono i numeri, e sono numeri pesanti. Secondo le stime contenute nella Nota di aggiornamento al NaDefr 2027-2029 (approvata dalla giunta lo scorso 3 novembre), i dati delle aziende sanitarie riferiti al 30 giugno proiettano per il 2026 un disavanzo di circa 650 milioni di euro.

Il dipartimento Pianificazione strategica ha stimato che le misure di contenimento già avviate potrebbero far scendere il “rosso” a 400 milioni, ma Schifani non ci sta e chiede un ulteriore colpo di reni. L’obiettivo è blindare i conti e, al contempo, garantire i servizi essenziali.

L’ultimatum di Schifani: “Ciascun manager risponderà del proprio operato”

Il messaggio inviato dal vertice di Palazzo d’Orléans ai manager della sanità siciliana è un “dentro o fuori” senza appello.

“Chi guida un’azienda sanitaria deve garantire cure ai cittadini e gestire con rigore le risorse pubbliche – ha dichiarato categoricamente Renato Schifani –. Gli obiettivi assegnati sono impegni precisi e ciascun manager sarà chiamato a rispondere del proprio operato. Il mio governo ha portato avanti un percorso di risanamento che deve trovare piena applicazione anche nella sanità”.

Il presidente ha preteso un riscontro immediato sulle azioni messe in campo, ricordando che la decadenza dei direttori generali inadempienti rispetto all’equilibrio economico è un atto dovuto, previsto espressamente dalla legge.

Sanità e liste d’attesa, il nodo dei servizi ai siciliani

Dietro la battaglia dei numeri c’è però la quotidianità dei pazienti siciliani, stretti tra pronto soccorso affollati e tempi infiniti per le prestazioni. Un tasto su cui lo stesso governatore ha voluto battere con forza in chiusura della sua direttiva.

“Ogni euro destinato alla sanità deve contribuire a migliorare l’assistenza – ha concluso Schifani –. È una responsabilità verso i siciliani, soprattutto verso chi attende una visita, un esame o un ricovero. Servono scelte concrete e risultati verificabili”.

Adesso la palla passa ai direttori generali. Ma con le voci di corridoio che vedono l’asse Palermo-Roma già caldo per la futura governance della sanità isolana, questa direttiva potrebbe trasformarsi nel grilletto legale per far scattare i primi avvicendamenti con nuovi manager indicati dalla capitale che e che circolano intorno all’ambiente dell’Agenas o0vveroi l’agenzia del Ministerop pe ril controllo della qualità e della spesa sanitaria