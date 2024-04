La bufera rivolta a "Me contro Te"

“Per noi non è stato facile, siamo partiti da zero, da un paesino in Sicilia dove neanche si sapeva cosa fosse youtube”, Questa, la frase del duo “Me contro Te” che non avrebbero digerito i partinicesi, gli abitati di un comune siciliano in provincia di Palermo, a cui si sarebbe inserita anche la critica della nota giornalista Selvaggia Lucarelli. Le parole della coppia di youtuber durante un’intervista al Corriere della Sera, che sembravano denigrare il loro paese natale, hanno suscitato polemiche dei compaesani, con molti che si sono sentiti offesi ed etichettati lasciando intendere che il paese di Partinico, sia un luogo retrogrado e non avvezzo all’uso di internet quindi di youtube.

L’episodio

La controversia è nata nel contesto dell’annuncio del matrimonio di Luigi Calagna e Sofia Scalia, reso noto attraverso un video ufficiale nel quale Luì ha fatto una proposta di matrimonio romantica a Sofì. I due artisti sono conosciuti per le loro performance su youtube rivolte ai bambini che li hanno resi celebri e apprezzati anche a livello cinematografico.

La risposta di Luì e Sofì

La risposta ufficiale di Luigi e Sofia non è tardata ad arrivare. Entrambi hanno tentato di riportare ordine sulla vicenda scrivendo sulla pagina social di Partinicolive: “Ciao a tutti, ci teniamo a dire che forse ci siamo espressi male nell’intervista, intendevamo dire semplicemente che all’epoca Youtube non si conosceva molto in generale e che noi compresi non lo utilizzavamo spesso” – hanno scritto i due giovani -.

Anche il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha difeso i due ragazzi, sottolineando la gratuità dei giudizi e invitando a guardare il lato positivo del successo ottenuto dalla coppia: “Io credo che Partinico sia unica in termini di gratuità dei giudizi – ha scritto -. “I ragazzi hanno espresso il loro pensiero in modo naturale e lontani dall’idea di offendere qualcuno, meno che mai i loro concittadini. Ritengo inoltre gratuite le affermazioni che Luigi e Sofia non faranno nulla per la loro città e di questo ne sono testimone per cui smettiamola e guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Bisogna sempre gioire del successo altrui perché comunque indirettamente ne avremo un beneficio quantomeno all’anima”.

La critica di Selvaggia Lucarelli

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli critica i “Me contro Te” originari di Partinico per le loro dichiarazioni infelici durante un’intervista al Corriere della Sera. Le parole della coppia di youtuber, che sembravano denigrare il loro paese natale, hanno suscitato polemiche tra i partinicesi. Proprio nella sua pagina social, la Lucarelli, menzionando la testata di Partinicolive che per prima ha condannato le dichiarazioni dei due giovani, mostra degli screenshot riportanti le frasi: “Comunque hanno fatto incazzare il loro paesino” , “Che meraviglia” espressi sulla vicenda.

