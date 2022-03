La coppia originaria del palermitano citata dalla Zanichelli

“Luì e Sofì”, ovvero “I me contro te”, sbarcano anche nel mondo della didattica. La fortunata coppia originaria di Partinico che fa tanto divertire i bambini, Luigi Calagna e Sofia Scalia, è giunta nei dizionari scolastici. Per l’esattezza in un libro della nota casa editrice Zanichelli che li cita in un apposito capitolo in cui si parla di nuovi reti comunicative. Luì e Sofì, noti anche come “Me contro te” perché inizialmente si sfidavano fra loro nelle challenge più singolari, vengono visti come un modello di giovani che sono sbarcati sul mondo dl web con successo proprio per l’adozione di questa nuova era comunicativa attraverso i social ed il web in generale.

La scheda della Zanichelli

In particolare nel dizionario la Zanichelli riporta uno stralcio della rivista Focus junior in cui si parla proprio di “Luì e Sofì”. Zanichelli ha scelto la loro citazione per un ben preciso motivo: “Il loro successo è frutto di un loro stile comunicativo – si legge – e le caratteristiche dei loro personaggi pubblici, costruiti sul confine tra realtà e finzione, mondo reale e mondo virtuale”.

Da Youtube al cinema

Luigi Calagna e Sofia Scalia sono due fidanzati nati e cresciuti a Partinico, nel palermitano, dove ancora vivono le rispettive famiglie. Hanno cominciato quasi per gioco su Youtube raccontando in prima persona le loro avventure edulcorate ovviamente da tanta fantasia. Da allora centinaia i video pubblicati e ben oltre 8 miliardi di visualizzazione in questa piattaforma.

Nel cinema

Di strada ne hanno fatta tantissima. Da allora hanno anche realizzato tre lungometraggi che hanno avuto un successo strepitoso sempre con lo stesso tema di fondo: le loro avventura romanzate con il nemico di sempre, il cattivissimo “signor S” che non li lascia mai in pace e mina continuamente la loro serenità. Ai botteghini hanno davvero sbancato riuscendo persino a scalzare mostri sacri di grandi e tradizionali produzioni.