l'appuntamento online il 28 gennaio

Interrogarsi sul ruolo dei social network dopo la morte di Antonella, la bimba palermitana deceduta durante una assurda ‘sfida’ su Tik Tok

E’ l’obiettivo dell’Arcidiocesi di Monreale che ha organizzato una web-conference con un sociologo

L’incontro è rivolto soprattutto a insegnanti, educatori e genitori

Dopo i tragici fatti di cronaca che hanno evidenziato l’allarme che corre sul web a danno dei giovanissimi e persino dei bambini, anche la Chiesa Cattolica e segnatamente l’Arcidiocesi di Monreale intende affrontare l’emergenza educativa sui social.

La web-conference con il sociologo Francesco Pira

Giovedì 28 gennaio, alle 21:00, avrà luogo una web-conference con il professor Francesco Pira, sociologo della comunicazione e docente e ricercatore di ruolo in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di Messina (con delega del Rettore alla Comunicazione). Una conferenza digitale rivolta anzitutto ai genitori, insegnanti ed educatori.

Mai come di questi tempi, i più piccoli sono infatti vittime inconsapevoli di condotte che devono trovare risposte educative adeguate da parte degli adulti. Alla videoconferenza sarà possibile partecipare tramite la piattaforma Google MEET al seguente link: https://meet.google.com/yww-owfy-rug (l’accesso all’evento sarà consentito a partire dalle 20:45, è necessario possedere già un account google attivo per potersi connettere).

L’incontro è promosso dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Monreale e voluto fortemente da Mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, organizzato insieme all’Ufficio Pastorale Diocesano della Famiglia, della Scuola, Catechistico e dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile.

L’obiettivo dell’incontro

“Lo scopo dell’incontro – si legge nel comunicato – è quello di imparare a formulare le giuste domande sulla nuova sfida educativa che il multiforme universo web dei social ha ormai da molti anni innescato e che risulta ancora estraneo a qualunque sistema educativo: da quello scolastico a quello oratoriale delle parrocchie, e men che meno, in quello familiare”.

Alla prevista videoconferenza di giovedì sera si potrà anche assistere in live-streaming sulla Pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Monreale al seguente link: https://www.facebook.com/arcidiocesimonreale, con l’auspicio che, come afferma il professor Pira, questa attenzione di oggi possa “innescare un nuovo processo culturale che investa la politica, il mondo dell’informazione, il sistema dell’istruzione e della conoscenza.”

L’Ufficio Tutela dei Minori e delle Persone vulnerabili

Utile segnalare che presso l’Arcidiocesi di Monreale, in linea con il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili voluto dalla CEI, è anche attivo, per l’appunto, l’Ufficio tutela dei Minori e delle Persone vulnerabili che può essere contattato all’indirizzo web tutelaminori@monreale.chiesacattolica.it.