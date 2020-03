"Sono commosso per essere stato definito un coglione"

“Rivendico con orgoglio l’aver impedito alcuni affari. Se poi dietro e attorno a tali affari vi siano stati reati lo valuterà la Magistratura. Questa vicenda getta luce e non ombre sull’Amministrazione. Ho dato disposizione al Segretario generale di adottare tutti i provvedimenti necessari”. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa a Palazzo delle Aquile dopo l’indagine per corruzione che ha investito l’amministrazione e il consiglio comunale.

“Tutti sanno che avevo pensato di nominare Arcuri, con Marino e Petralia come assessori della Giunta.

Nella tarda mattinata di sabato Arcuri, con rara sensibilità ha scelto di fare una scelta di opportunità – ha aggiunto Orlano – Un segnale di sensibilità che andrebbe ricordata a coloro che aspettano provvedimenti giudiziari per fare passi indietro. Il nuovo Assessore si occuperà solo di Edilizia privata. Solo per Edilizia Privata. Tecnico di alta professionalità”.

E’ il professore Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, che ho già sentito sabato e poi incontrato, chiedendogli di occuparsi della delega specifica. Perché è un docente universitario, stimato e apprezzato. E’ un professionista stimato ed è il Presidente dell’Ordine che ha voluto interessare. Già oggi mi ha dato la sua disponibilità e giovedì faremo la presentazione ufficiale perché Di Dio deve adempiere agli obblighi formali anche con l’Università”.

“La scelta di Di Dio è anche un segnale ai professionisti, a tutti coloro che non vogliono essere colpiti dai comportamenti irregolari di alcuni. Il suo lavoro aiuterà il lavoro di trasparenza e di valorizzazione delle professionalità”.

“Sono commosso – ha aggiunto Orlando – per il fatto che alcuni malfattori mi definiscano, come avete pubblicato nelle vostre testate, un “coglione” per aver impedito alcuni affari. Io ho bloccato quegli atti perché volevo proteggere il territorio ma sono ancora più soddisfatto se oggi emerge che chi voleva fare quegli affari mi definisce un “coglione”. E’ una medaglia da appuntare”.

“Ho avuto notizia di una inusuale esternazione di un dirigente comunale e ho chiesto al Segretario generale quali iniziative e ha assunto o intende assumere, per il ruolo ricoperto dal dirigente e per le modalità. Non dico a nessuno che io lo considero un atto di ingerenza nelle indagini, ma lo valuterà la magistratura”.

“La scelta di un assessore tecnico è e diventa scelta politica. In questo momento la scelta di un tecnico di quella levatura è una scelta politica. Chi pensa che la politica sia monopolio dei partiti sbaglia. In questo momento la scelta del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri è una profonda scelta politica”.