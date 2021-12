Due anni fa ha perso il fratello

Tragedia a Caccamo. Un giovane di 33 anni Giovanni Galeone è morto in casa improvvisamente. Un malore improvviso lo ha stroncato e non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 sono intervenuti ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

E’ stato constatato il decesso per cause naturali.

Grandissimo il dolore nel centro in provincia di Palermo per la morte improvvisa e assurda.

Venti anni fa era morto il fratello il fratello in un incidente. Era morto colpito da un cavallo lo stesso giorno il 19 dicembre del 2001.

U lo pna vera tragedia per la famiglia e l’intera comunità che si è stretta alla famiglia.