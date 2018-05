Una festa come avrebbe voluto lei e come aveva raccontato alla mamma. Si sono celebrati questo pomeriggio i funerali di Sara Indorante la piccola morta dopo essere caduta dal tetto di un magazzino per raccogliere la palla.

Un volo di 10 metri davanti agli occhi increduli degli amici che non dimenticheranno mai quel giorno.

Tutti a Caccamo si sono raccolti attorno alla famiglia e agli amici che piangono la ragazzina strappata in tenera età.

In tanti raccontano di una serie lunghissima di fatalità che hanno portato all’incidente. La ragazzina non doveva uscire quel pomeriggio.

Le era stato detto di non salire sul tetto del magazzino. Alla fine la tragedia che ha lasciato tutto il paese sconvolto.

Appena qualche tempo fa la ragazzina vedendo la fiction Braccialetti Rossi avrebbe detto alla mamma che se lei fosse morta voleva che il funerale fosse una festa.

E così è stato. Palloncini, canti in chiesa. Tutto per cercare di esaudire l’ultimo desiderio di Sara. Non è stato semplice visto che i tantissimi che hanno partecipato al funerale avevano gli occhi gonfi dal pianto.

“Addio Sara è solo un arrivederci”, hanno detto in tanti nel corso delle celebrazione. Addio piccolo angelo.