Percorso storico e culturale del Borgo medievale in provincia di Palermo

Si è tenuta ieri a Caccamo, comune del palermitano, nel castello più grande della Sicilia una rievocazione storica dell’ investitura dei cavalieri secondo l’antico codice.

I tanti turisti accorsi, così come i residenti del luogo, hanno potuto respirare l’atmosfera medievale grazie ai personaggi in costume d’epoca e alle melodie suonate per l’occasione, che hanno ricreato un’atmosfera d’altri tempi.ù

Durante la giornata, inoltre è stato possibile visitare oltre al castello altri siti di interesse culturale come il duomo normanno, ricco di opere di pregio che vantano autori tra cui Gagini e Novelli, la Chiesa della Santissima Annunziata, con opere del Gianbecchina e stucchi del Serpotta.

I partecipanti alla domenica caccamese, oltre alle bellezze artistiche e culturali, hanno potuto deliziare anche il palato grazie alle proposte gastronomiche tipiche del borgo.