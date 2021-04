Un premio per ricordare la giovane uccisa a Caccamo la notte tra il 23 e 24 gennaio. L’amministrazione comunale per preservare e onorare la memoria della nostra giovane concittadina Roberta, con delibera di giunta ha avviato l’istituzione del Premio Nazionale “Roberta Siragusa” che sarà attribuito ogni anno a una personalità che si sia distinta per l’impegno profuso nell’affermazione delle pari opportunità e nel contrasto alla violenza sulle donne e di genere.

Il premio nazionale “Roberta Siragusa” sarà presieduto da un comitato scientifico formato da personalità di alto e riconosciuto profilo che saranno individuate negli ambiti economico, sociale, giuridico, scientifico, artistico, filosofico, giornalistico e letterario. Il comitato scientifico avrà il compito di valutare le candidature annualmente pervenute e quindi attribuire il premio.

La società civile, l’associazionismo laico e religioso, le istituzioni, gli amici e i familiari di Roberta costituiranno il comitato promotore con il compito di promuovere attivamente le finalità del premio, la sua divulgazione e il supporto all’organizzazione di ogni forma di iniziative pubbliche.

“Il premio nazionale “Roberta Siragusa” – dicono dall’amministrazione – sarà patrimonio duraturo della comunità di Caccamo e dell’intera Nazione, per il nostro tempo e per le future generazioni. Un premio che vuole essere da stimolo e incoraggiamento verso ogni apporto scientifico, accademico, politico e civico volto ad affermare le pari opportunità così come ogni altra forma di contributo utile all’affermazione universale dei diritti della donna. Ancora una volta, rivolgiamo la nostra vicinanza e gratitudine alle famiglie Siragusa e Brancato: uniti nel nome di Roberta, lotteremo e resisteremo insieme per ribadire il valore universale e primario del rispetto della persona umana”.