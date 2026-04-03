Sono tre i ragazzi dell’Arenella che sono ricercati dagli agenti della squadra mobile in merito alla violenza sessuale ai danni della giovane turista americana di 18 anni avvenuta in un B&B a Palermo. La giovane insieme ad un’amica, anche lei statunitense, avrebbe trascorso l’ultima serata in vacanza nel capoluogo siciliano in una discoteca. Una volta tornata nella struttura ricettiva in piazzetta Di Cristofalo all’Arenella, la vittima avrebbe iniziato a chattare sul social Tinder con un ragazzo palermitano.

Poco dopo i due si sarebbero dati appuntamento nel B&B dove alloggiavano le turiste. Il giovane che avrebbe abusato della studentessa americana si sarebbe presentato insieme altri due giovani. Questi ultimi avrebbero trascorso alcune ore con l’amica della vittima, mentre la turista 18 enne e il giovane palermitano si sono appartati in stanza. In effetti, come avrebbe raccontato la giovane vittima, ci sarebbe stato un rapporto consensuale.

Poi ci sarebbe stata la violenza e l’aggressore sarebbe andato via solo all’alba. Oltre alla violenza le due turiste hanno presentato denuncia anche per un furto di gioielli subito quella notte. Ieri si sono svolti diversi interrogatori alla squadra mobile. Tra questi anche quello di un giovane turista americano che la coppia di amiche avrebbero conosciuto il giorno prima della violenza. Gli agenti di polizia stanno analizzando il telefono della vittima per risalire all’aggressore e ai due giovani che l’hanno accompagnato al B&B. La vittima è partita ed è tornata in America.