Il corpo di un uomo in età avanzata è stato trovato dau Carabinieri nella campagne di San Cipirello nella giornata di oggi, 25 aprile. Il cadavere era appeso ad un albero con un cappio tanto da far sospettare che possa essersi trattato di un suicidio anche se dovrà essere ilmedico legale a confermare questa ipotesi.

L’uomo non è stato ancora identificato ma i carabinieri pensano possa trattarsi di un uomo di 76 anni allontanatosi da casa tre giorni fa e per ritrovare il quale erano inc orso ricerche da allora.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto che sul cadavere venga eseguita l’autopsia. Indagini in corso affiate proprio ai Carabinieri