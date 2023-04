Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto. Ha avuto un incidente sul monopattino, ha sbattuto la testa sull’asfalto ed è morto.

Un 41enne Giuseppe Tindaro Clemente ha perso la vita così nel primo pomeriggio di oggi in via Salvatore Cattafi, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

L’uomo è stato trovato sull’asfalto insanguinato da alcuni passanti, con a terra un monopattino e i suoi effetti personali.

Le condizioni del 41enne sono apparse subito disperate. Portato al Fogliani di Milazzo in codice rosso, l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.