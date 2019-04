Una donna di 59 anni mentre si trovava nel balcone di casa è caduta sotto a San Cipirello (Pa). Il pavimento e la ringhiera sono crollati e leì è finita per strada dopo un volo di circa 6 metri.

Sono intervenuti subito i sanitari del 118 in elisoccorso e i carabinieri. La donna è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo. In seguito alla caduta ha riportato la rottura del femore e del bacino.

E’ in osservazione. Il sindaco di San Cipirello, Vincenzo Geluso, ha inviato i tecnici del Comune per un sopralluogo che permetterà di stabilire le cause del cedimento.