Intervento dei sanitari del 118

Una donna è volata giù dal balcone in via Roma a San Cipirello. Si è rotta la ringhiera e la donna è finita per strada. Sono intervenuti in elisoccorso i sanitari del 118.

La donna era affacciata quando si è appoggiata alla ringhiera in ferro ed è finita per strada. Stanno intervenendo anche i carabinieri.

Non si conoscono le condizioni della donna che sta per essere trasportata all’ospedale Civico di Palermo.

Insieme ai carabinieri ci sono anche i vigili urbani. Il sindaco Vincenzo Geluso ha chiesto notizie sulle condizioni della donna trasferita in ospedale dopo questa disgrazia che ha scosso l’intera comunità.