Lorenzo Speciale ginecologo in pensione di Partinico (Palermo) è morto la scorsa notte dopo una settimana di agonia nel reparto di rianimazione del Trauma center dell’ospedale Villa Sofia. Aveva 70 anni.

Nonostante due interventi chirurgici il medico non ce l’ha fatta. Lo scorso primo dicembre nella villetta di contrada San Giuseppe, alla periferia di Trappeto Speciale, come faceva spesso, salito su una scala stava potando alcuni rami secchi negli ulivi in campagna. Ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di circa quattro metri, cadendo all’indietro e battendo violentemente la nuca.

Ha perso conoscenza all’istante. A trovarlo a terra sono stati i familiari, che hanno subito chiamato il 118. Portato in ospedale è morto dopo una settimana.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio. Lorenzo Speciale era una figura molto stimata: per oltre quarant’anni aveva accompagnato migliaia di donne nei momenti più delicati della loro vita, lavorando soprattutto alla clinica Triolo-Zancla di Palermo. Colleghi e pazienti lo ricordano come un professionista competente, ma soprattutto come un uomo gentile, disponibile e appassionato del suo lavoro.

Solo un anno fa aveva salutato la sala parto per dedicarsi finalmente alla famiglia e alle sue passioni. Nessuno avrebbe immaginato che una semplice mattinata in campagna potesse trasformarsi in un dramma così grande. Oggi Partinico e la comunità medica piangono un professionista esemplare e un uomo amato.