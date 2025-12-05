Una donna è stata trasportata in ospedale, all’ospedale Ingrassia di Palermo, dopo essere rimasta ferita a seguito di una caduta di intonaco dal tetto della sua abitazione in via Fratelli Lagumina, nei pressi di via Mongitore.

L’incidente è avvenuto ieri sera. La donna, che si trovava in casa con la propria bambina, è stata colpita dai calcinacci che si è staccato improvvisamente dal soffitto a causa di probabili infiltrazioni. La piccola, fortunatamente, non ha riportato danni, ma è rimasta sotto shock dopo l’incidente.

Immediatamente dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità dell’edificio, in quanto si temeva il rischio di ulteriori crolli. Contestualmente, i sanitari del 118 sono giunti sul posto, prestando le prime cure alla donna, che è stata poi trasportata all’ospedale Ingrassia per un approfondimento delle sue condizioni.

Crolla balcone in via Mariano Stabile, Roy Paci salvo per miracolo

Per pochi secondi il musicista Roy Paci a Palermo non ha riportato gravi ferite. Dal balcone del piano di sopra sono venuti giù grossi pezzi di cemento. L’artista era appena uscito per gettare nel balcone i rifiuti per la differenziata. E’ successo la sera del 30 novembre.

E’ successo in pochi secondo in un palazzo nella zona di via Mariano Stabile. Il musicista è riuscito a fare un passo indietro prima che venisse travolto dai calcinacci e dai detriti precipitati attorno a lui. Per Roy Paci solo qualche escoriazione e tanto spavento.

Il balcone crollato si trova su un cortile interno. I detriti non hanno colpito passanti o auto in transito. I vigili del fuoco non sono intervenuti.