Un distacco di calcinacci si è verificato oggi intorno alle 16.30 all’interno di un’aula del liceo Maria Adelaide, in corso Calatafimi. I detriti, caduti dal soffitto durante le ore di lezione, hanno colpito tre studentesse del quinto anno e un’insegnante, provocando loro lievi ferite.

I compagni di classe presenti al momento dell’evento hanno fornito la prima assistenza alle persone colpite e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno dichiarato l’aula inagibile e messo in sicurezza la zona interessata dal crollo. Le ispezioni condotte nel resto dell’edificio durante il pomeriggio non hanno rilevato ulteriori criticità strutturali, confermando l’agibilità delle altre aule.

Il personale del 118 ha trasportato due delle studentesse al pronto soccorso a causa di alcune escoriazioni. Le giovani sono state sottoposte agli accertamenti clinici previsti dal protocollo sanitario per valutare l’entità dei traumi. Sebbene le loro condizioni non siano state giudicate preoccupanti dai medici, si è reso necessario il monitoraggio ospedaliero per escludere complicazioni.