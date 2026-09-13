Due persone sono state salvate a Castellammare del Golfo. Un’auto con due persone a bordo è precipitata in mare nella notte al porto di Castellammare del Golfo.

È successo intorno alle 2, quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo si trovava a transitare nell’area del porto nuovo, la zona dove vengono organizzati anche i concerti, ed è finito nello specchio d’acqua antistante lo scalo.

Le persone a bordo fortunatamente sono riuscite a reagire subito. Dopo la caduta in acqua, hanno aperto gli sportelli del mezzo e sono riuscite a uscire dall’abitacolo, mettendosi in salvo. Un momento che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia e che, invece, si è concluso senza conseguenze per gli occupanti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo hanno cercato di recuperare l’automobile, ma nella notte non è stato possibile riportarla a terra. Il veicolo è quindi rimasto in acqua, mentre sono partiti gli accertamenti per capire con precisione che cosa sia accaduto. A occuparsi delle indagini è la guardia costiera, che dovrà ricostruire i momenti precedenti alla caduta. L’obiettivo è soprattutto capire perché l’auto abbia oltrepassato la zona di sicurezza e sia finita direttamente in mare. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di una distrazione, di una manovra sbagliata, di un problema tecnico oppure di un’altra circostanza.

Per recuperare il mezzo sarà necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo, il cui arrivo è previsto nella giornata di oggi. Saranno loro a entrare in acqua e a individuare esattamente la posizione dell’automobile, per consentirne il recupero in condizioni di sicurezza. La capitaneria continuerà quindi a lavorare per chiarire ogni dettaglio dell’incidente. Restano da accertare soprattutto le cause che hanno portato la vettura a finire in mare e la dinamica esatta di quei pochi secondi che, nella notte, hanno fatto precipitare un’auto nelle acque del porto di Castellammare del Golfo.