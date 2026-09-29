Crollo di calcinacci nel centro storico: pezzi di intonaco si sono staccati, rovinando al suolo, da tre palazzi in via Giovanni Meli.

Si tratta di una strada a ridosso e al centro della zona della movida, fra il porticciolo della Cala e la basilica di San Domenico, compresa dunque tra il mare e via Roma: è piena di locali sempre affollati e per motivi precauzionali, in conseguenza del distacco dei calcinacci, è stata chiusa al transito.

In particolare due esercizi commerciali sono stati interdetti al pubblico, per evitare rischi e pericoli, fino a quando non verranno realizzate le protezioni per i clienti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno picchettato i muri, i cornicioni e i balconi, facendo cadere le altre parti pericolanti e mettendo in sicurezza la zona.

Sul posto anche i tecnici del Comune, inviati dagli uffici dell’edilizia pericolante, che hanno preso atto della situazione e redatto un verbale che verrà presentato in assessorato e alla polizia municipale. Una relazione verrà inviata anche alla magistratura. Adesso i proprietari dovranno provvedere al ripristino dei luoghi e alla messa in sicurezza definitiva.