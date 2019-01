Il Palermo ha chiuso il girone d’andata della Serie B in testa alla classifica. Un primato che andrà difeso con ferocia e determinazione per evitare brutti scherzi, così come accadde lo scorso campionato. Ma come agiranno i rosanero nel mercato di gennaio? Il primo colpo è stato messo già a segno e purtroppo è una cessione, quella di Struna agli Houston Dinamo.

ECCO CHI E’ KRSTOVIC: INTERESSE DEL PALERMO

Foschi del resto è stato più che chiaro: “Nessuno stravolgimento, solo qualche puntellamento alla rosa”. Se è vero che il Palermo non necessita effettivamente di grandi acquisti, bisognerà però guardarsi dalle vendite. Struna non era il solo con il “mal di pancia”: la lista si potrebbe allungare con Chochev o con Aleesami. Spinosa la situazione di Rispoli che ha un contratto in scadenza così come Jajalo.

Salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero restare tutti almeno fino a giugno. Rispoli aveva del resto dichiarato di non volere lasciare a gennaio e che lo avrebbe fatto solo qualora la società lo mettesse letteralmente alla porta. Per il terzino norvegese, il discorso è diverso: di fronte ad una congrua offerta, Foschi con il benestare di Stellone potrebbe optare per la cessione. Ma chi è interessato? In Italia pochi estimatori.

Chochev alla fine siamo quasi certi che rimarrà per ritrovare la migliore condizione fisica e puntare insieme al Palermo al ritorno in Serie A. Già quasi conclusi altri affari in uscita, però in prestito: Lo Faso e Accardi lasceranno molto proabilmente il capoluogo siciliano per andare a fare esperienza in B. Il Livorno sarebbe sulle tracce dell’esterno offensivo di Cruillas. Diamanti lo conosce bene e nel suo trascorso alla Fiorentina ha lasciato delle tracce in Toscana.

Accardi potrebbe fare lo stesso percorso, così come andare a rimpolpare la rosa del Foggia o del Padova. Giusto mandare due giovani al momento senza minutaggio a farsi le ossa. Embalo pare avere delle richieste in Polonia, precisamente dal Legia Varsavia. L’africano è logicamente insoddisfatto del minutaggio e avrebbe già chiesto la cessione.

Ma in entrata? Beh fare dei nomi al momento è difficile. Prima si penserà alle uscite, poi al resto. Di certo non è un mistero che Stellone abbia chiesto un centrale in sostituzione di Struna. Rajkovic e Bellusci non potranno essere gli unici centrali su cui puntare e Pirrello non garantisce un rendimento ottimo e costante. Idem Szyminski. Ragion per cui si starebbe facendo un tentativo per il palermitano Terranova, ad oggi di proprietà della Cremonese.

Oltre la suggestione Terranova, Stellone avrebbe fatto un’esplicita richiesta: Denis Tonucci del Foggia. Il difensore, trent’anni, ha già giocato per il tecnico romano a Bari e i due avrebbero un ottimo rapporto personale oltre che godere di stima reciproca. Sarebbero entrambi, comunque, rinforzi di valore e di esperienza almeno per centrare l’obiettivo della promozione.

Benedetti del Cittadella e Crescenzi dell’Hellas le piste più calde in caso di addio di Aleesami, almeno nel mercato italiano. In attacco piace sempre Krstovic giovane promessa del calcio montenegrino.