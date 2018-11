In patria è considerato il nuovo Mirko Vucinic: Nikola Krstovic è un attaccante montenegrino classe 2000 che sta spopolando nel suo paese a suon di reti. Giocatore dello Zeta Golubovac club che milita nella massima divisione del Montenegro.

Il ragazzo, quest’anno ha già segnato 7 gol in 12 match disputati. Una media niente male che è valsa l’attenzione di diversi club in Europa, tra cui proprio il Palermo. Rino Foschi di attaccanti ne capisce e anche parecchio: fu lui a portare a Palermo sia Luca Toni che Edinson Cavani.

Nelle intenzioni del direttore rosanero ci sarebbe quella di comprare già a gennaio l’attaccante e inserirlo nella rosa della Primavera. Un ambientamento di 6 mesi sarebbe necessario sia per comprendere la lingua che il calcio italiano in generale. Infine valutarne le capacità tecniche nel ritiro della prossima stagione.

L’operazione non è neanche troppo onerosa: il mercato montenegrino non è certo quello argentino o brasiliano e i giocatori valgono molto meno. C’è margine per trattare dunque e secondo alcune indiscrezioni, Zamparini avrebbe già dato mandato a Foschi di concludere.

ECCO IL VIDEO DELLE SUE GIOCATE: