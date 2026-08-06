Un incendio è divampato in una palazzina di via Maqueda a Palermo per il surriscaldamento dei fili elettrici. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere l’incendio che ha coinvolto i contatori dell’edificio.

Il personale intervenuto ha provveduto a spegnere le fiamme e all’evacuazione dagli immobili per i fumi che avevano invaso il vano scala. Alcune persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti conseguenti all’inalazione dei fumi.

Presenti sul posto anche polizia di Stato, polizia municipale e personale dell’Enel