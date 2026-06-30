Guerrino Casamonica, uno dei capi clan della famiglia romana detenuto al Pagliarelli con una condanna a 10 anni, ne deve finire di scontare 4, ha chiesto uno sconto di pena per ogni giorno trascorso in celle piccole e in condizioni di freddo e caldo afoso nel penitenziario palermitano.

In sostanza un giorno di sconto ogni 10 trascorsi in cella. Difeso dall’avvocato Marco Traina ha presentato reclamo al tribunale di sorveglianza di Palermo alla luce del sovraffollamento carcerario e del gran caldo di questo mese. Temi che sono tornati alla ribalta anche dopo le dichiarazioni dell’esponente politico Gianni Alemanno da qualche giorno uscito dal carcere romano di Rebibbia.

“In questi giorni si parla spesso di condizioni carcerarie, – dice l’avvocato – Avevo evidenziato una serie di anomalie, come la mancanza di spazio calpestabile nelle celle, nonché la mancanza totale di riscaldamento, condizionatori, acqua calda, docce dalle quali esce acqua mista a ruggine, ventilatori dei bagni non funzionanti ed altro. I giudici del tribunale di sorveglianza aveva rigettato, la richiesta”. L’avvocato ha presentato ricorso in cassazione e la corte lo ha accolto, annullando l’ordinanza del tribunale con rinvio per una diversa valutazione.