Le immagini dalla famosa spiagga di Palermo

Oggi, sabato 6 febbraio, a Palermo si sta registrando una temperatura massima di 23°C. Un clima decisamente caldo, visto il mese… E, come consuetudine, un bel po’ di gente ha deciso di recarsi a Mondello per prendere il sole, giocare a tamburello, e finanche farsi un bagno.

Perfetto. C’è, però, sempre quel problema di non poco conto: la pandemia di Covid-19. Il coronavirus c’è sempre. La Sicilia, inoltre, è in zona arancione, motivo per cui restano in vigore le misure note.

Certo, non è vietato andare in giro (dalle 5 alle 22, poi scatta il coprifuoco) e non ci vuole l’autocertificazione per motivare gli spostamenti. Tuttavia, è doveroso ricordare che gli assembramenti vanno sempre evitati per contenere la diffusione del coronavirus. E non perché ‘semplicemente’ lo impone la legge ma per proteggere la salute di se stessi e degli altri.

Ora, basta andare su Skyline per vedere la situazione in tempo reale: in spiaggia ci sono molte persone e tante sono a passeggio. Giusto. L’attività motoria è consentita ma mai dimenticarsi di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale. Insomma, mai perdere il legame con l’emergenza sanitaria, pur esaudendo il normale, legittimo e naturale desiderio di prendere una boccata d’aria.

La situazione in tempo reale: