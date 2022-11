Nei primi 9 mesi di quest’anno 7 i decessi

Tra Palermo e provincia quest’anno sono in calo le morti bianche. Sulla base dei dati Inail, elaborati dall’osservatorio “Sicurezza sul lavoro” di Vega Engineering, nei primi 9 mesi di quest’anno i decessi all’interno dei cantieri si sono dirotti a 7. Nello stesso periodo dello scorso anno invece erano già saliti a 10.

L’incidenza

Di conseguenza cala anche l’incidenza degli infortuni mortali, rispetto al valore di incidenza media nazionale, cioè il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati. Palermo quest’anno, sempre nei primi 9 mesi, si ferma a quota 22 e si piazza al 59° posto tra le province italiane col numero più alto dell’indicatore. Lo scorso anno invece il capoluogo siciliano era al 47° posto con un’incidenza arrivata a 30,8.

Resta alta l’attenzione

Nonostante questo trend parziale positivo, al meno raffrontando gli ultimi due anni, comunque nel Palermitano resta alta l’attenzione su questo tema. L’ultima iniziativa pubblica fu quella dell’1 agosto scorso sul tema della sicurezza sul lavoro rilanciato dalla Cisl Sicilia con la campagna #presidiamolasicurezza che ha visto sit-in e volantinaggi davanti alle nove prefetture della regione. I quell’occasione si parlò di troppi morti sul lavoro in Sicilia e pochi controlli in tema di sicurezza. Proprio quel giorno l’allora assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone aveva rassicurato che la convenzione tra Regione e Inl, l’Istituto Nazionale del Lavoro, “è pronta per la firma e consentirà alla Regione di avvalersi degli ispettori in forza all’Istituto per i controlli sul territorio siciliano”.

Pochi ispettori

Il tema della pattuglia di ispettori, appena 63 attualmente in attività nell’Isola, è stato al centro della mobilitazione Cisl, che ha rimarcato l’urgenza di intervenire, nonostante il caldo agostano e la campagna elettorale in corso. Sempre la Cisl la scorsa estate, assieme ad associazioni d’impresa ed ente bilaterale per l’artigianato (Ebas Sicilia), aveva lanciato i “Nuovi Quaderni di Sicurezza” che furono distribuiti a circa diecimila aziende del settore.