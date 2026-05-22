Cambiano i giorni della raccolta differenziata a Palermo con una inversione dei giorni di raccolta di indifferenziato e di carta e cartone che rischiano di creare confusione neo quartieri dove la differenziata si fa formai da anni.

La variazione del calendario di raccolta differenziata “Porta a Porta”, viene comunicata dalla Rap che giustifica la scelta “al fine di uniformare e ottimizzare il servizio “porta a porta” nei vari quartieri della città”.

La Rap ha, dunque, ritenuto di modificare parzialmente i calendari di raccolta in alcune zone della città a far data da venerdì 29 maggio 2026.

Tali modifiche sono regolamentate dall’ Avviso emanato il 13 maggio, dal Comune di Palermo, Area delle Politiche ambientali, Transizione ecologica e Rigenerazione del verde, firmato dal Sindaco Prof. Roberto Lagalla.

Le variazioni riguardano esclusivamente i residenti e le utenze commerciali ricadenti nelle aree:

Palermo Differenzia: Tutti gli step (ovvero i quartieri che hanno iniziato per primi la raccolta differenziata anni or sono); Palermo Differenzia 2: Step 1 (Strasburgo) e Step 2 (Politeama – Massimo); PON Metro: Step 6 (Montepellegrino).

Sono esclusi dalle modifiche il centro storico (step 3 e lo step 4 di Palermo Differenzia 2) compreso la zona di Borgo Vecchio, Cala, Loggia-Vucciria, Kalsa e le restanti aree del PON Metro (Partanna/Mondello, Tommaso Natale/Sferracavallo, Arenella, Vergine Maria, San Lorenzo, Pallavicino, Cruillas).

Martedì e venerdì si inverte la raccolta

Nello specifico, la modifica riguarda l’inversione delle giornate di esposizioni per le frazioni “Carta/Cartone” e “Residuo Non Riciclabile”.

· Per le utenze domestiche, la carta, il cartoncino e il cartone dovranno essere esposti, dalle ore 19 alle ore 22, il martedì anziché il venerdì;

· Per le utenze commerciali la carta e il cartoncino, dalle ore 19 alle ore 22, il martedì anziché il venerdì;

· Per entrambe le utenze, il residuo non riciclabile dovrà essere esposto, dalle ore 19 alle ore 22, il venerdì anziché il martedì.

Resta invariati gli altri giorni di raccolta

Tutte le altre frazioni (Organico, Plastica/Metalli, Vetro) mantengono i giorni di esposizione già previsti dai calendari vigenti.

Per maggiori informazioni e per scaricare i nuovi calendari potrà essere consultato il sito della RAP