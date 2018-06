Il nuovo incarico

È ufficiale: Rino Foschi torna a Palermo come direttore sportivo del club. Ad annunciarlo è

Maurizio Zamparini, proprietario della società.

“Stiamo lavorando con il Foschi che avrà la guida del settore tecnico per una squadra forte per lottare per la promozione in serie A. Quello che conta oggi è che il Palermo, che è la squadra della città e dei suoi tifosi, non venga distrutto e risalga in serie A dove già dovrebbe stare se non ci avessero penalizzati nelle gare con episodi che tutti hanno potuto vedere”