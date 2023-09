Prende il posto del Tenente di Vascello Giuseppe Edoardo de Matteis

Si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne dell’Ufficio circondariale marittimo di Terrasini, il Tenente di Vascello Giuseppe Edoardo de Matteis lascia il comando e al suo posto subentra la pari grado Laura Lucaioli.

La cerimonia si è svolta nel Porto di Cinisi-Terrasini, alla presenza del Direttore marittimo della Sicilia Occidentale, Contrammiraglio Raffaele Macauda e ha visto la partecipazione delle principali autorità militari, civili e religiose del comprensorio.













Il comandante de Matteis lascia il comando dopo due anni di intensa attività, un’esperienza che lo ha segnato profondamente, umanamente e professionalmente, e proseguirà la propria carriera presso la Capitaneria di Porto di Oristano.

Durante il discorso il Comandante de Matteis ha voluto ringraziare il proprio personale, le autorità locali e tutta la cittadinanza per l’ottima collaborazione e le tante attività svolte insieme. Un comando improntato alla tutela dell’ambiente con contrasto agli scarichi illeciti ed all’abbandono dei rifiuti, alla tutela delle risorse naturali ed alla vigilanza sulla filiera della pesca.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica del corretto utilizzo del demanio marittimo perseguendo le occupazioni abusive, garantendo al contempo la salvaguardia della vita umana in mare e portando a compimento molti soccorsi in favore dei bagnanti in difficoltà.

Subentra il Comandante Laura Lucaioli, nata a Roma, ha frequentato il corso ruoli normali presso l’Accademia Navale di Livorno dal 2011 al 2016, dopo aver conseguito l’abilitazione al comando di unità navali della Guardia costiera, è stata destinata presso la Direzione Marittima di Olbia dove ha prestato servizio fino all’arrivo in Sicilia.

“Con una bella ed emozionante cerimonia, alla presenza dell’Ammiraglio Raffaele Macauda e delle autorità civili e militari del territorio, abbiamo salutato questa mattina il Comandante Giuseppe De Matteis che lascia la Sicilia per andare a ricoprire il suo incarico in Sardegna.

Al suo posto prende il comando il Tenente di Vascello Laura Lucaioli – lo ha detto il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci – È stata l’occasione per ringraziare gli uomini della guardia costiera per il loro lavoro quotidiano e per le tante iniziative che in questi anni sono state portate avanti e dare il benvenuto al nuovo comandante con la consapevolezza che continueremo a dare il nostro sostegno alle forze dell’ordine del nostro territorio. Grazie ai comandanti. Grazie ai militari”.