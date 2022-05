Si è svolta oggi, la caserma “Giuseppe Cangialosi”, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale fra il generale Carmine Lopez, che assumerà l’incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale, ed il generale Rosario Lorusso, 63 anni nato a Cerignola (Fg) proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee, dove ha guidato il Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione Europea.

Nel lasciare il Comando Interregionale dopo oltre tre anni, il Generale Lopez ha rivolto un pensiero riconoscente alla Città di Palermo ed ha poi salutato i Finanzieri della Sicilia e della Calabria, ringraziandoli per l’attività svolta nonché per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori.

Il generale Lopez ha ringraziato i prefetti, i magistrati, e i colleghi delle forze di Polizia e delle forze armate, per il rapporto di collaborazione e le sinergie. Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Zafarana, nel salutare il generale Carmine Lopez, ha poi rivolto un augurio di “buon lavoro” al generale Rosario Lorusso nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese.