Oggi la cerimonia di passaggio delle consegne

Nella caserma “Vincenzo Mazzarella” della Guardia di finanza di Palermo, alla presenza del comandante regionale Sicilia gen.d. Riccardo Rapanotti e di una folta rappresentanza di ufficiali e militari appartenenti ai reparti, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale di Palermo tra il generale Giancarlo Trotta e il generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere.

Il generale Trotta, che al termine di cinque anni di servizio al vertice delle Fiamme gialle palermitane si accinge ad assumere l’importante incarico di ufficiale di collegamento presso il ministero della Difesa, ha ringraziato i finanzieri di Palermo per gli eccezionali risultati di servizio conseguiti in questo periodo, esprimendo loro e alle rispettive famiglie i suoi sentimenti di stima e sincero affetto, nonché ha formulato sentiti auguri di buon lavoro al nuovo comandante provinciale gen.b. Antonio Nicola Quintavalle Cecere per il delicato incarico che si appresta ad assumere. Antonio Nicola Quintavalle Cecere è nato a Napoli il 18 marzo del ’66 ed è coniugato.

Proviene dal comando provinciale di Catania dove ha prestato servizio per due anni. Nel corso della sua carriera è stato assegnato al comando di reparti territoriali, del gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata di Napoli, del nucleo di polizia tributaria di Bari.

Ha altresì ricoperto l’incarico di capo ufficio presso il II reparto coordinamento informativo e relazioni internazionali del comando generale. Titolato ‘Corso superiore di polizia tributaria e ‘Istituto alti studi difesa’, è laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria.