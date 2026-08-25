Clara Pangaro non è più la direttrice del carcere minorile Malaspina di Palermo da quattro giorni. Il suo posto verrà preso da Girolamo Monaco. La decisione, secondo quanto affermano i sindacati sarebbe stata presa prima dell’incendio di ieri sera.

“L’incapacità di chi amministra la Giustizia – afferma il garante dei detenuti Pino Apprendi in una nota – si manifesta con la rimozione del direttore dell’Ipm Maspina di Palermo, dopo l’incendio di questa notte, dove 9 persone sono state soccorso dal personale del 118. Le segnalazioni e le proteste di chi ha visitato il carcere e dei rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria, invece che ricevere risposte adeguate, vengono liquidate con una decisione discutibile”.

Il garante aggiunge che “il malessere all’Ipm Malaspina viene da lontano”, perché “il precedente direttore, Michelangelo Capitano, persona dotata di grandi capacità, decise di andare in pensione proprio perché si era ritrovato da solo ad affrontare momenti di grave crisi nell’istituto”. Ed “ora viene rimossa dall’incarico la dottoressa Pangaro, direttore da 8 anni e prima vicedirettore, con 33 anni di servizio a vario titolo al Malaspina”. Secondo il garante “la dottoressa Pangaro, come la maggior parte dei direttori, insieme al personale degli istituti penitenziari, fanno da parafulmini al sistema penitenziario che non funziona”.