I requisiti, la selezione e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma e di Milano Monza Brianza Lodi.

Il primo bando mira a selezionare 9 funzionari dei servizi amministrativi e di supporto (area funzionari ed elevata qualificazione) destinato a personale laureato da inserire negli uffici di Roma, mentre il secondo bando servirà a reclutare 11 istruttori per le strutture di Milano (9 figure per i servizi anagrafici e di regolazione del mercato e 2 per i servizi di supporto interno) e 4 funzionari (3 come funzionari servizi promozionali e di sviluppo e 1 per i servizi di supporto interno) e sarà aperto ai diplomati.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso di:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altri Stati in base a quanto specificato nei bandi;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità psico-fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un precedente impiego presso una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere

Decaduti da altro impiego pubblico;

assenza di condanne penali o provvedimenti del Tribunale;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo).

I requisiti specifici

L’avviso della Camera di Commercio richiede il possesso di una laurea magistrale in Giurisprudenza; Relazioni Internazionali; Scienze dell’Economia; Scienze della Politica; Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; Scienze economiche per l’Ambiente e la Cultura e Scienze Economico-Aziendali.

Per il bando della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sarà sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

La procedura di selezione

L’iter selettivo della Camera di Commercio di Roma per il reclutamento di 9 funzionari laureati prevede un’eventuale preselezione (quiz a risposta multipla predeterminata), una valutazione psicoattitudinale, due prove scritte (una a contenuto teorico e l’altra a contenuto pratico) e una prova orale.

La procedura di selezione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi consiste in una preselezione, una prova scritta teorico/pratica, un colloquio e la successiva formazione di una graduatoria per individuare i vincitori finali.

Come candidarsi

Per la prima selezione la domanda dovrà essere presentata entro il 22 giugno 2023 all’indirizzo PEC concorsi@rm.legalmail.camcom.it o a mezzo raccomandata A.R., indirizzata alla C.C.I.A.A. di Roma, Servizio Selezioni e trattamento giuridico – Via de’ Burrò, 147 – C.A.P. 00186 Roma.

In questo caso sarà necessario il versamento di un contributo di partecipazione del valore di 10 euro, pagamento che potrà essere effettuato tramite il sistema di pagamento pagoPA.

Per la seconda selezione la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 29 giugno 2023 tramite l’applicativo “Servizi online”, disponibile sul sito ufficiale.

Per maggiori dettagli consultare il bando per 9 funzionari della Camera di Commercio di Roma e l’avviso per 15 istruttori e funzionari della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.