Ieri riunione operativa al comando

E’ in dirittura d’arrivo la convenzione per la campagna antincendi tra i vigili del fuoco e la regione siciliana con il Corpo Forestale. I soldi in finanziaria, circa 2 milioni di euro, sono stati stanziati e la prossima settimana dovrebbe arrivare la firma.

Ieri è tenuta al Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo la riunione operativa per pianificare tutti gli aspetti della convenzione. Ci sarà la condivisione di banche dati, ma anche interventi mirati per le isole minori e una più stretta collaborazione tra le sale operative.

arà anche prevista una sala operativa unificata permanente che possa consentire in questo modo di rispondere in modo da distribuire nel territorio le risorse presenti.

All’incontro presenti il direttore regionale dei vigili del fuoco, Ennio Aquilino, il comandante dei vigili del fuoco di Palermo, Sergio Inzerillo, il dirigente generale del corpo forestale della Regione Siciliana, Giovanni Salerno, il dirigente dell’ispettorato ripartimentale del corpo forestale di Palermo, Giuseppe Chiarelli, ed il dirigente del servizio emergenza del dipartimento della protezione civile della presidenza della regione siciliana, Bruno Manfrè.

Gli interventi e il piano è stato condiviso con i dirigenti ed i funzionari delle tre amministrazioni, e i rappresentanti dei comuni e delle associazioni di volontari. Proprio per i volontari della protezione civile sono già partiti dei corsi di formazione.