Cordaro a Casa Minutella

“Da qualche anno ci confrontiamo con mutamenti climatici che rendono a volte più difficile l’azione di contrasto agli incendi. Se pensiamo che l’anno scorso in Sicilia sono state raggiunte temperature di 51 gradi e con venti di scirocco ad oltre 100 chilometri all’ora, ci si rende conto che non esista via tagliafuoco che possa creare un valido rimedio agli incendi. Noi abbiamo il dovere di farci trovare pronti e quindi abbiamo stabilito quest’anno date certe. L’attività della prevenzione del dipartimento Sviluppo rurale, che è appannaggio dell’assessorato all’Agricoltura – per quanto riguarda appunto il sottobosco, i viali tagliafuoco e la pulizia comincerà il 26 aprile. Abbiamo deciso con il presidente della Regione Musumeci di anticipare la stagione anti-incendio dal 15 giugno al primo giugno e fino a tutto il 15 ottobre”. Lo ha detto a Casa Minutella, l’assessore regionale al territorio e all’ambiente, Toto Cordaro.