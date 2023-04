Lauro vince il tricolore tra le donne, Saja nel Quad, Felici tra gli Junior

Il maltempo che ha interessato Palermo non ha frenato i campionati italiani di tennis in carrozzina che si stanno svolgendo nei campi in terra rossa del Circolo del Tennis di viale del Fante.

Oggi si sono disputate tutte le finali in programma e la semifinale maschile. Manca quindi all’appello l’ultimo atto di quest’ultima categoria che si giocherà come da programma domenica 16 aprile – domani – a partire dalle 9.

Cippo e Pincella per il titolo italiano

La finalissima tricolore maschile sarà tra il numero 2 del tabellone Antonio Cippo che ha battuto 7-5; 7-5 Luca Spano e il 40enne emiliano Marco Pincella che ha estromesso dal torneo il bresciano Edgar Scalvini prima testa di serie del tabellone con lo score di 6-4; 6-4.

Lauro è campionessa italiana

Quest’oggi sono stati assegnati gli scudetti del singolare femminile, quad, junior, e dei doppi. Si sono svolte anche le finali dei tabelloni di consolazione maschile, femminile e quad.

La nuova campionessa italiana del singolare è la classe 1979 sarda Marianna Lauro (36 delle classifiche mondiali) testa di serie numero 1 vittoriosa in due parziali su Vanessa Ricci proveniente dalla Lombardia.

Nel singolare junior l’umbro Francesco Felici ha battuto la marsalese del Tc Mazara del Vallo Beatrice Draghici.

Nel Quad, affermazione di Alberto Saja il quale ha superato la resistenza del campano Mario Alfredo Naselli che ha ceduto con il punteggio di 7-5 6-0.

Doppio femminile a Ricci e Morotti

Vanessa Ricci e Silvana Morotti le quali hanno chiuso al 1° posto il girone a 4 nel doppio femminile davanti al duo composto da Maria Paola Tolu e Marianna Lauro.

Hanno partecipato ai campionati italiani assoluti per la Sicilia, oltre a Draghici, anche Salvatore Vasta, Angelo Fonte, Massimo Chillemi, Jessica Bugiada e Umberto Patermo.

Mini Torneo

Oggi si è svolto anche un mini torneo Kinder con la presenza illustre della napoletana Rita Grande best ranking Wta 24 ideatrice e coordinatrice del circuito. Entusiasmo e tanto divertimento per i piccoli atleti impegnati sui campi del circolo palermitano.

Non hanno fatto mancare la loro presenza il presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano, il consigliere regionale Anna Nosotti, il fiduciario regionale wheelchair Peppe Cobisi oltre ai due massimi esponenti in Italia del wheelchair tennis Gianluca Vignali e Giancarlo Bonasia.