La cerimonia domani alla presenza del prefetto di Palermo

Alla presenza del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani e degli alunni dell’Istituto “Calderone”, si terrà la cerimonia d’inaugurazione del campo sportivo polivalente realizzato, su un bene confiscato alla mafia, con ingresso dalle vie Carlo Alberto e Panagulis a Torretta (Pa).

L’immobile, a seguito di un recente intervento di riqualificazione, è destinato a diventare un punto di aggregazione per i giovani che non avevano uno spazio pubblico per le attività sportive.

E’ stata sottoscritta una convenzione con l’associazione onlus locale “Una goccia nell’Oceano”. “Il pieno utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata – ha sottolineato la Commissione Straordinaria – è stato un obiettivo prioritario, in questi mesi di gestione del Comune di Torretta, anche per l’alto valore sociale e civile che assume la restituzione degli stessi beni alla collettività”.

Dopo il campo sportivo sarà inaugurato il nuovo parco giochi in Largo degli Oleandri. alla presenza degli alunni della locale scuola dell’Infanzia e sottoscritta una convenzione con la società Palermo Football Club spa per la gestione del campo di calcio comunale.