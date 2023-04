Denuncia della responsabile ufficio garante diritti animali

Secondo caso di cane bruciato a Marineo in provincia di Palermo. La denuncia è della responsabile regionale dell’ufficio garante dei diritti degli animali Laura Girgenti.

In via Corleone non distante dalla casa di una delle referenti dell’organizzazione qualcuno ha portato un cane ha messo sopra della legna e ha dato fuoco. Laura Girgenti ha chiamato i carabinieri di Marineo per presentare denuncia.

“Pensiamo possa essere un atto intimidatorio – dice Laura Girgenti – Abbiamo qualche idea su chi possa essere stato. In questo territorio abbiamo iniziato la nostra attività di tutela da quattro anni. Adesso chiediamo giustizia e vogliamo dire basta a questa vergogna”.

Il caso di febbraio nel Catanese

Ha destato molto scalpore nei giorni scorsi il ritrovamento di un cane molosso morto con le zampe legate ad una corda e con ferite compatibili con possibili torture. Il cane è stato ritrovato da una donna a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania.

Aidaa: “Taglia di 11mila euro per chi darà informazioni sui responsabili di tale crimine”

“Si tratta dell’ennesimo grave episodio di violenza gratuita sui cani sul quale non è possibile girarsi dall’altra parte- scrivono in una nota gli animalisti di AIDAA- sappiamo che sulla questione si stanno muovendo organizzazioni del posto che hanno tutta la nostra stima, noi dal canto nostro non possiamo stare in silenzio di fronte a questo scempio, per questo presenteremo già nella giornata di domani mercoledì formale denuncia sulla vicenda e cosi come altri ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo, inoltre mettiamo a disposizione una ricompensa di 11.000 euro che pagheremo a chi con le sue informazioni fornite nella maniera prevista dalla legge alle autorità competenti aiuterà ad individuare, far processare e condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tale crimine”.

Non si tratta purtroppo dell’unico caso di violenza sugli animali avvenuto nel Catanese recentemente.

A novembre il partito animalista della Sicilia ha presentato un esposto in Procura dopo il ritrovamento di cuccioli di cane uccisi a bastonate. Sul caso, avvenuto ad Acireale, indaga la polizia municipale in seguito sempre alla segnalazione dello stesso partito animalista.