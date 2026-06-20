Paura nella notte a Bagheria per un cane precipitato in un pozzo profondo circa cinque metri. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 in via Bellacera, dove sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.
Sul posto è arrivato anche il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale di Palermo, specializzato negli interventi di soccorso in ambienti particolarmente difficili da raggiungere. I soccorritori hanno effettuato le manovre necessarie per calarsi nel pozzo, raggiungere l’animale e riportarlo in superficie in condizioni di sicurezza.
L’operazione si è conclusa con successo e senza conseguenze per il cane, che è stato recuperato illeso e successivamente riconsegnato ai proprietari.
L’intervento ha richiesto l’impiego di personale e attrezzature specialistiche per garantire il recupero dell’animale senza rischi, confermando ancora una volta la preziosa attività svolta dai vigili del fuoco anche nei soccorsi agli animali in difficoltà.
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