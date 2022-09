Volontari in campo, fra questi l'assessore Rosi Pennino

Volontari, politici e perfino l’assessore al Ramo in campo per ripulire l’area sgambamento del canile di Palermo. Si è svolta questo pomeriggio un’attività di manutenzione straordinaria del presidio sanitario di via Tiro a Segno. I presenti hanno provveduto a portare le piante, ad eliminare le erbacce a rendere fruibile lo spazio per i cani presenti nei box.

Politici e volontari puliscono l’area sgambamento

Un’attività che, come sopra ricordato, ha coinvolto il presidente della IV Commissione Salvo Imperiale, la consigliera comunale Giovanna Rappa, la consulente a titolo gratuito Ilenia Rimi e l’assessore al “Benessere Animale” Rosi Pennino. E’ proprio l’esponente di Forza Italia a spiegare il senso dell’iniziativa. “Abbiamo cercato di organizzare un’iniziativa simbolica con i componenti della IV Commissione e con i consulenti a titolo gratuito. Un gesto che vuole simboleggiare che è il momento di sbracciarsi per costruire buone prassi per dare un esempio ai bambini di oggi, in modo da farli diventare cittadini migliori. Abbiamo voluto mantenere l’impegno di rimettere a regime questa struttura che si trova senza manutenzione. Ciò perchè fuori dai contratti di servizio, così l’abbiamo trovata, e che stiamo cercando di reinserire all’interno degli stessi”.

Un disagio, quello creato dalla burocrazia, che ha comportato problemi non solo ai cani ospiti della struttura, ma anche e soprattutto in termini di sottoservizi dello stesso canile municipale. “All’interno del presidio sanitario c’è un’area di sgambamento che prima era inagibile a causa della mancata manutenzione e che da oggi potrà essere utilizzata dai nostri ospiti presenti nei box. Ciò comportava un problema non solo per fare uscire i cani, ma anche per detriti. Elementi che, raccogliendosi, andavano ad ostruire le caditoie e le strutture che si trovano sotto l’area del canile“.