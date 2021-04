Il personale del Distaccamento Forestale di Piana degli Albanesi collaborati dalla Polizia Municipale di Misilmeri hanno posto sotto sequestro un canile in contrada Feotto Cannita e denunciato il gestore C.A.M. di 62 anni.

Gli animali, 102 cani di razza meticcia, sono stati visitati dal medici veterinari dell’Asp di Palermo Distretto di Bolognetta e Misilmeri. Gli animali sono in buona salute e ottimo stato di nutrizione, gli stessi sono stati tutti microcippati e registrati nella banca nazionale canina in carico al comune di Misilmeri.

Le strutture dove risultavano detenuti cani sono risultate abusive e realizzate con materiali fatiscenti, e pertanto il benessere psicofisico degli animali era appena sufficientemente garantito.

Sono state inoltre riscontrate violazioni alla legge sui rifiuti in quanto il canile era sprovvisto di idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle deiezione degli animali. Infatti quelli allo stato solido venivano raccolti in dei sacchi e depositati in area vicina fiume Eleuterio mentre quelli allo stato liquido si disperdevano nel terreno.

Sui luoghi sono intervenuti anche volontari di varie associazioni animaliste tra cui l’Empa che ha collaborato nell’identificazione degli cani. La procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro delle strutture abusive e dei 102 cani affidandone la custodia giudiziaria al comune di Misilmeri.