Non c’è pace per l’autostrada Palermo Catania, la A19, al centro delle polemiche dopo le ben 5 ore di coda registrate nel giorno della festa, il 2 giugno, a causa di due cantieri uno di seguito all’altro.

Dopo l‘incontro fra l’amministratore delegato di Anas, Gemme, ed il Presidente della Regione, Schifani, che è anche commissario per i lavori, sembra essere stato individuato un percorso per mitigare i disagi e per accorciare i tempi di consegna delle opere completate, ma i disagi stessi non potranno essere eliminati per la natura stessa dei lavori.

Faraone “Mi impediscono di vedere il cantiere”

E mentre la polemica continua arriva anche la denuncia del capogruppo di Italia Via alla Camera, il Palermitano Davide Faraone che già in passato ha denunciato le condizioni inaccettabili proprio di questa autostrada: “Ho chiesto all’Anas di poter svolgere la funzione ispettiva che mi assegna la legge e di poter visitare i cantieri dell’autostrada Palermo-Catania, organizzati penosamente dalla stessa Anas con la regia del commissario Presidente della regione, Renato Schifani e non mi viene consentito” racconta Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

Attacco al Commissario Renato Schifani

Ma Faraone non si limita ad attaccare l’Anas che impedisce le ispezioni, se la prende anche con il Presidente della Regione: “Da quando Renato Schifani è commissario la situazione dei cantieri nella Palermo-Catania è disastrosa, i cittadini sono costretti a file interminabili con danni incalcolabili per la qualità della vita e la nostra economia. Eppure, pochi operai sono al lavoro e non si ha nessuna idea su quando questi cantieri verranno chiusi. Da parlamentare sarei voluto recarmi sul posto per verificare di persona lo stato dei lavori e non mi viene consentito, presumo su ordine del commissario Schifani”.

Una lettera al Presidente della Camera

“Scriverò al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, perché mi viene negata la possibilità di svolgere la funzione ispettiva che è prerogativa di un parlamentare della Repubblica”, conclude il parlamentare.