Mattinata di disagi alla circolazione lungo la circonvallazione di Palermo. Una corsia della carreggiata in direzione Trapani, all’altezza dello svincolo di Bonagia, resta infatti chiusa al traffico per consentire il ripristino dell’asfalto, danneggiato intorno alle 5.20 dal distacco improvviso di un semirimorchio da un autocarro in transito.

Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, il mezzo pesante non ha coinvolto altre vetture nella sua corsa. Sul posto hanno operato per quasi tre ore diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco: la posizione assunta dal rimorchio sulla carreggiata ha reso complessa la rimozione, richiedendo l’impiego di un’autogru per liberare la strada entro le 8.

Mentre i tecnici lavorano per riparare il manto stradale, restano in corso gli accertamenti per risalire alle cause meccaniche che hanno provocato lo sgancio del rimorchio durante la marcia.