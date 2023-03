I casi di Carini e Capaci

II caos al Comune di Palermo per il rilascio delle carte d’identità elettronica si sta rilevando una buona opportunità per alcuni comuni dell’Hinterland.

Mentre alcuni mantengono gli stessi costi per il rilascio del capoluogo siciliano e cioè circa 22 euro se è previsto il rinnovo per scadenza e circa 27 euro se il documento viene rilasciato dopo smarrimento o furto in alcuni comuni viene aggiunta una sovrattassa. E’ il caso del Comune di Carini dove il costo è aumentato di 10 euro come ha constatato una palermitana che si è recata all’anagrafe per cercare di superare la calca nelle sedi palermitane.

“Mi sono recata all’ufficio del Comune e gli impiegati mi hanno detto che il costo del rilascio della carta è stata aumentata di 10 euro visto che sono stati presi d’assalto dai tanti palermitani che hanno richiesto il rilascio del documento – racconta la palermitana – Mi è stato detto che è stata approvavate una delibera per aumentare il costo di 10 euro per i non residenti”.

A Capaci invece hanno quasi raddoppiato il costo. “Il costo è di € 22,49 e € 28,19 per il duplicato – dicono dal Comune – Per i non residenti il costo sale a 50 euro. Il costo maggiorato deciso dopo che l’ufficio d’anagrafe era stato sommerso da un notevole numero di richieste provenienti da residenti di Palermo e di Comuni limitrofi”.